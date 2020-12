Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 17.12.20 (2)

EschwegeEschwege (ots)

Polizei Eschwege

Alkoholisiert Unfall verursacht

Um 12:10 Uhr befuhr heute Mittag ein 71-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw die L 3224 von Neuerode in Richtung Grebendorf. Ihm entgegen kam ein 81-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard, der im Kurvenbereich mit seinem Pkw über die Fahrbahnmitte geiet, so dass es zum Zusammenstoß mit den Außenspiegeln der Autos kam. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 81-Jährige unter Alkoholeinfluss stand; ein Test ergab einen Wert von ca. 2 Promille. Es folgten Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Verkehrsunfälle

Eine Unfallflucht ereignet sich heute Vormittag in der Landgrafenstraße in Eschwege. Eine ältere Pkw-Fahrerin beschädigte beim Einparken einen geparkten Mercedes Vito, der dadurch im linken Frontbereich beschädigt wurde (Schaden: 300 Euro). Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin. Aufgrund von Zeugenhinweisen handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Pkw Peugeot mit HEF-Kennzeichen. Die Ermittlungen zur Fahrerin dauern an.

Beim Ausparken in der Straße "Hinter den Teichhöfen" in Bad Sooden-Allendorf (Höhe Kino) beschädigte eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Wüstheuterode einen gegenüber geparkten Pkw Mercedes. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Der Unfall ereignet sich heute Vormittag um 10:20 Uhr.

Zwischen Asbach und Bad Sooden-Allendorf kollidierte gestern Abend, um 22:15 Uhr, ein 61-Jähriger Pkw-Fahrer aus Asbach mit einem Reh. Das Reh verendete am Unfallort. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Einbruch in Wohnhaus

In der Weinbergstraße in Wehretal-Langenhain drangen unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus ein. Zwischen dem 16.12.20, 09:00 Uhr und heute Morgen, 09:30 Uhr wurde die Haustür gewaltsam geöffnet und das Wohnhaus durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde offenbar nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 EUR beziffert. Hinweise nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell