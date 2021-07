Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - versuchter Einbruchdiebstahl in Anwaltskanzlei

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 06. Juli 2021, 18.00 Uhr, und Mittwoch, dem 07. Juli 2021, 08.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude einer Anwaltskanzlei in der Gerichtsstraße einzudringen. Es blieb beim Versuch. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

