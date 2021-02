Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Diebstahl eines schwarzen Mazda CX-5

Belm (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstag-und Montagmittag im Breslauer Ring einen schwarzen Mazda CX-5 gestohlen. Der etwa 4 1/2 Jahre alte SUV stand verschlossen am Straßenrand und wird von den Tätern möglicherweise noch mit den Originalkennzeichen, OS-SW 3016, benutzt. Hinweise zum Verbleib des Autos nimmt die Polizeistation in Belm unter 05406-898630 entgegen.

