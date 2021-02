Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Bundesstraße nach Fahrzeugbrand voll gesperrt

Bad Iburg (ots)

Gegen 05:55 Uhr kam es am Montagmorgen auf der Osnabrücker Straße / B51 in Bad Iburg zu einem Fahrzeugbrand. Ein 24-jähriger Mann aus Recke befuhr mit seinem Mercedes die B51 aus Richtung Georgsmarienhütte kommend, als er kurz hinter dem Ortseingang plötzlich eine starke Rauchentwicklung im Motorraum feststellte. Der junge Mann lenkte den brennenden Mercedes an eine Bushaltestelle, verließ den Pkw und unternahm mit dem Feuerwehrlöscher einer nahegelegenen Tankstelle eigene Löschversuche. Der 24-Jährige atmete Rauchgase ein und wurde später von einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Eine Zeugin, die hinter dem Mercedes gefahren war, wählte den Notruf. Die Feuerwehr Bad Iburg sperrte die Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen und löschte den Brand im Motorraum ab. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Osnabrücker Straße war noch bis ca. 06:40 Uhr für den Verkehr gesperrt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt im Motorraum angenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell