Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Nach 22 Sachbeschädigungen: Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

21 Fahrzeuge und einen Anhänger haben Vandalen in der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigt. In den meisten Fällen zerstachen die Täter Reifen und zerstörten Scheiben. Die Fahrzeuge standen an der Katharinenstraße, Claudiastraße, Talstraße, Haldenstraße und Paulastraße sowie am Franziskaweg.

Die Polizei sucht Zeugen, die in diesen Bereichen etwas Auffälliges beobachtet haben. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 bei der Polizei Dinslaken melden.

