Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin in Wesel Ginderich

Wesel (ots)

Am Samstag, 01.05.2021 gegen 09:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Wesel Ginderich auf der Xantener Straße. Eine 28-jährige Motorradfahrerin aus Sonsbeck befuhr die Xantener Straße von Wesel in Richtung Xanten. Vor ihr fuhr ein 71-jähriger Mann aus Herten mit seinem PKW in gleicher Richtung. Als der Autofahrer in die Birtener Straße abbog, fuhr die Motorradfahrerin auf den vorausfahrenden PKW auf und kam zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sie sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Wesel gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell