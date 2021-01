Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkrs. KN) Gegen Leitplanke geprallt (14.01.2021)

Tengen (ots)

Sachschaden von über 12.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Donnerstagmorgen gegen 05.45 Uhr auf der Leipferdinger Straße ereignet hat. Ein 32-jähriger Mazda-Fahrer war von Tengen in Richtung Leipferdingen unterwegs, als er aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Leitplanke prallte. Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell