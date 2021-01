Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Landkreis Konstanz) Auf glatter Fahrbahn Auffahrunfall verursacht (13.01.2021)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 10.000 Euro hat sich am Donnerstagvormittag gegen 09.15 Uhr in der Schützenstraße am dortigen Kreisverkehr auf Höhe der Stockacher Straße ereignet. Aufgrund von Schneeglätte konnte ein 23-jähriger Renault-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf einen Renault Megane eines 30-jährigen Mannes auf, der vor ihm verkehrsbedingt halten musste.

Rückfragen bitte an:

Julian Brühl / Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell