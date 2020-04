Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Zigarettenautomat im Visier

Baden-Baden (ots)

Ein in der Rheinstraße aufgestellter Zigarettenautomat ist am Dienstagabend in das Visier eines bislang noch unbekannten Diebes geraten. Der Ganove öffnete den Automaten zwischen 17:30 Uhr und 20:10 Uhr mit brachialer Gewalt und entnahm daraus eine noch unbestimmte Menge an Zigarettenschachteln. Der Diebstahl- und Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht näher festlegen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07221 62505 an die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos.

