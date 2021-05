Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen-Veen, Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Alpen-Veen (ots)

Am Freitag, 30.04.2021 gegen 13:47 Uhr kam es in Alpen-Veen an der Kreuzung Winnenthaler Straße / Unterheide zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 41-jähriger Mann aus Bocholt befuhr mit einem Firmenfahrzeug die Winnenthaler Str. von Bönninghardt nach Winnenthal. Mit im Firmenfahrzeug, einem Kleintransporter, befand sich ein 28-jähriger Arbeitskollege aus Wesel. Nachdem der Kleintransporter vor dem Kreuzungsbereich anhielt, setzte er seine Fahrt weiter geradeaus auf der Winnenthaler Straße fort. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW eines 32-jährigen Mannes aus Alpen, der die Unterheide von Alpen-Menzelen nach Alpen-Veen befuhr. Durch den Zusammenstoß fiel der Kleintranporter auf die Fahrzeugseite. Alle drei Personen verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro.

