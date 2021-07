Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Autoposer in Cloppenburg

Am Dienstag, 6. Juli 2021, ist bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ein Beschwerdeschreiben der Anwohnerschaft des Bereichs ZOB/Pingel-Anton in Cloppenburg eingegangen.

Der Inhalt des Schreibens umfasst Beschwerden über die Autotuning- und Poser-Szene in Cloppenburg sowie die damit einhergehenden Ruhestörungen und Verunreinigungen im Bereich ZOB/Pingel-Anton. Der Polizei ist bekannt, dass es in den beschriebenen Bereichen - aber auch an anderen Orten im Inspektionsgebiet - immer wieder zu ruhestörendem Lärm und Ansammlungen von Fahrzeugen auf öffentlichen Flächen, welche keinen Beschränkungen unterliegen, kommt.

Insbesondere an warmen und sonnigen Tagen ist eine Häufung feststellbar.

Die Kolleginnen und Kollegen sind sensibilisiert und schreiten bei Verstößen ein.

Es wurden auch bereits in Vergangenheit mehrere Gespräche geführt, sowohl mit Bürger*innen, die sich gestört fühlten, als auch mit Betroffenen der Autotuningszene.

In einem Großteil der Fälle zeigten sich die betroffenen Personen einsichtig.

Darüber hinaus kontrollieren speziell geschulte Polizeibeamtinnen und -beamte regelmäßig entsprechend auffällige Fahrzeuge auf bauliche Veränderungen. Oftmals führen diese Veränderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Bei Verstößen wurden und werden hierzu Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Das Schreiben und die darin beschriebenen Eindrücke der Anwohner*innen zeigen, dass sich deren Belastung fühlbar erhöht hat. Selbstverständlich nehmen wir die Sorgen der betroffenen Bürger*innen ernst. Wir werden im Rahmen unserer rechtlichen Möglichkeiten weiterhin mit Nachdruck einschreiten und Kontrollen durchführen sowie weiterhin Gespräche mit anderen verantwortlichen Behörden führen. Dennoch sind wir auch auf das Mitwirken der Bevölkerung angewiesen und bitten daher bei akuten Beschwerden die Polizeidienststelle in Cloppenburg umgehend zu informieren, um ein schnelles Einschreiten zu gewährleisten.

An die Angehörigen der Autotuning- und Poserszene appelliert die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta: "Nehmen Sie Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer*innen und Anwohner*innen, die durch Lärmbelästigung gestört werden könnten. Achten Sie darüber hinaus auf den ordnungsgemäßen Zustand Ihres Fahrzeugs. Veränderungen können nicht nur die Sicherheit beeinträchtigen, sondern auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen."

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 8. Juli 2021, um 6.20 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Esterwegen auf der Vestruper Straße in Richtung Vestrup. Beim Versuch einem Rehwild auszuweichen, geriet er auf den rechtsseitigen Grünstreifen und rutschte in den danebenliegenden Straßengraben. Dabei wurden ein Weidezaun, ein Telefonmast sowie ein Baum beschädigt. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 8. Juli 2021, um 7.43 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Straße Am Galgenmoor in Richtung Felchenstraße. Ein 13-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg fuhr währenddessen auf einer Grünfläche und wollte die Straße Am Galgenmoor in Richtung Königseestraße überqueren. Beim Einfahren auf die Fahrbahn übersah der Fahrradfahrer den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Fahrradfahrer leicht verletzte.

