Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Randalierer in Möbelfirma- Feuerlöscher entleert

Herford (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (5.8.) gegen 09.00 Uhr bemerkten Mitarbeiter einer Möbelfirma an der Oststraße in Herford, dass augenscheinlich unbekannte Täter in die Lagerhalle eindrangen und diverse Sachbeschädigungen begangen. Mittels einer Flasche schlugen die Täter im Zeitraum von Montagabend bis zum Donnerstag ein Seitenfenster des Außenlagers ein und gelangten in das Innere. Dort fuhren die Unbekannten mit einer Aufsitzmaschine durch die Halle und beschädigten anschließend damit eine Innenwand. Zudem wurde ein Feuerlöscher aus der Halterung genommen und dieser im Bereich des Einstiegsfensters entleert. Diebesgut nahmen die Täter, nach bisherigen Ermittlungen, nicht mit. Die Kriminalpolizei hat die Bearbeitung übernommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Wer kann Angaben zu den Randalierern oder verdächtigen Personen im Bereich der Oststraße machen? Bitte setzen Sie sich telefonisch unter der Nummer 05221-8880 mit der Kriminalpolizei in Verbindung.

