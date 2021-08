Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Ein 52-jähriger Mann aus Bünde bemerkte am Mittwoch (4.8.), um 9.00 Uhr, dass die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in der Engerstraße massive Beschädigungen aufweist. Der Mann, der in Abwesenheit der Wohnungseigentümer nach der Wohnung sehen wollte, betrat daraufhin das Gebäude. Im Inneren bemerkte er, dass der oder die unbekannten Täter augenscheinlich mehrere Schränke auf der Suche nach Wertsachen öffneten und durchwühlten das Hab und Gut der Eigentümer. Der Sachschaden an der Terrassentür wird mit etwa 1000 Euro angegeben. Die genaue Schadenshöhe von möglicherweise entwendeten Gegenständen wird noch ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Dienstag, 10.00 Uhr und gestern Morgen im Bereich der Engerstraße Angaben zu verdächtigen Personen machen können oder die etwas Auffälliges beobachtet haben, um einen Anruf unter 05221/8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell