Raubdelikt auf dem "Tippelsberg" - Jogger (48) hat nach Überfall große Erinnerungslücken

Bochum (ots)

Wie kam es im Bochumer Naherholungsgebiet "Tippelsberg" zu diesem Raubüberfall auf einen Jogger (48)? Um die Frage zu klären, setzen die Ermittler aus dem Kriminalkommissariat 31 auch auf Zeugenhinweise.

Was ist passiert? Am heutigen 15. April, gegen 00.10 Uhr, wurden Polizeibeamte der Wache Mitte zur Einmündung Hiltroper Straße/Tenthoffstraße in Riemke gerufen.

Kurz zuvor hatte ein Fußgänger bemerkt, dass eine männliche Person, die Sportbekleidung und eine Bauchtasche trug, zusammengekauert auf dem Gehweg lag.

Der Passant kümmerte sich sofort um den Mann und informierte den Rettungsdienst sowie die Polizei.

Gegenüber den Polizeibeamten klagte der 48-Jährige, der sich zunächst nur an seinen Vornamen erinnern konnte, über starke Schmerzen im Kopf- und Bauchbereich. Am T-Shirt des Verletzten entdeckten die Beamten bereits teilweise getrocknete Blutanhaftungen.

Nach eigenen Angaben war der Bochumer, der große Erinnerungslücken hatte, mit seinem Pkw zum Parkplatz "Tippelsberg" gefahren, um dort zu joggen. Eine Uhrzeit konnte der Mann nicht benennen.

Beim Laufen sei ihm dann eine Person entgegengekommen und vor ihm stehengeblieben. Anschließend habe er einen Schlag oder Stoß verspürt, sei zu Boden gesackt und habe wohl auch das Bewusstsein verloren.

Irgendwie schleppte sich der 48-Jährige dann zur Straße und traf hier auf den Fußgänger.

Bei der Durchsuchung der Bauchtasche stellten die Beamten fest, dass das Handy und die Geldbörse des Joggers entwendet worden sind. Dafür entdeckten die Polizisten in dieser Tasche einen Autoschlüssel und fanden damit auf dem Parkplatz "Tippelsberg" auch das Auto des 48-Jährigen - eine grauen VW Passat mit Bochumer Kennzeichen.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Bochumer in ein örtliches Krankenhaus, wo zum Glück nur leichte Verletzungen festgestellt wurden.

Die ermittelnden Kriminalbeamten des KK 31 bitten unter den Rufnummern 0234 / 909-8105 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise von Zeugen. Dabei wäre es auch wichtig zu erfahren, zu welcher Uhrzeit der VW Passat des Raubopfers auf dem Parkplatz abgestellt worden ist.

