Polizei Bochum

POL-BO: Bochum/Herne/Witten

Fahndungs- und Kontrolltag beendet! - Unsere Bilanz

Bochum (ots)

Im Rahmen eines grenzüberschreitenden Fahndungs- und Kontrolltages erhöhte das Polizeipräsidium Bochum am heutigen 13. April 2021 erneut den Druck gegen Personen, die im Bereich der Eigentums- sowie Straßenkriminalität unterwegs sind, wie z.B. auch bandenmäßig organisierte, mobile Wohnungseinbrecher.

Erkenntnisse zu Straftaten gewinnen, den Fahndungs- und Kontrolldruck erhöhen und damit potenzielle Täter verunsichern - dies war am heutigen Dienstag ebenso das Ziel, wie das konsequente Verfolgen von Verkehrsverstößen.

Beamtinnen und Beamte aus mehreren Direktionen waren im Einsatz, unter anderem aus dem Wach- und Wechseldienst, aus verschiedenen Dienststellen der Kriminalpolizei sowie der Direktion Verkehr. Damit konnten wir in den Städten Bochum, Herne und Witten zum wiederholten Male unsere Kräfte bündeln, um eine möglichst große Wirkung zu erzielen.

Bei den heutigen Kontrollen wurden insgesamt 271 Personen (Bochum/168, Herne/68 und Witten/35) sowie 311 Fahrzeuge (Bochum/119, Herne/98 und Witten/94) überprüft.

In Wattenscheid kontrollierten die Beamten an der Hansastraße einen Bochumer (35). Dabei stellte sich heraus, dass der Mann mit einem Haftbefehl gesucht wird - wegen Wohnungseinbruchsdelikten!

An der Emscherstraße in Herne fanden die Polizisten ein in Gelsenkirchen gestohlenes Motorrad und stellten es sicher.

Kurz vor Einsatzende überprüften Zivilbeamte in der Herner Fußgängerzone einen Mann (39) und entdeckten bei ihm eine größere Menge an Betäubungsmitteln. Der polizeibekannte 39-Jährige wird zurzeit noch vernommen.

Darüber hinaus ahndeten die Einsatzkräfte eine Vielzahl weiterer Verstöße und schrieben acht Strafanzeigen (Bochum/7, Herne/1), unter anderem wegen diverser Verkehrsdelikte. Zudem wurden 55 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt - wegen Gurtverstößen, technischen Mängeln, mangelhafter Ladungssicherung sowie unerlaubter Handynutzung.

Nach Einsatzende zeigte sich Kriminaldirektor Andreas Grosser als Einsatzleiter erfreut über das Ergebnis des heutigen Kontrolltages: "Auch wenn wir u.a. deutlich weniger Wohnungseinbrüche als in den letzten Jahren verzeichnen, wissen wir von der persönlichen Betroffenheit durch jeden Einbruch, Raubüberfall oder Diebstahl. Dieser Kontrolltag war wieder ein Baustein in der Erkenntnisgewinnung über mobile Tätergruppierungen, gegen die wir auch weiterhin konsequent vorgehen werden."

Die polizeilichen Ermittlungen, die Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse und deren Abgleich mit anderen Behörden im Land dauern im Bochumer Polizeipräsidium an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell