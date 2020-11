Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am 23.11. gegen 05:30 Uhr befuhr ein 46-jähriger Hagener die Fuhrstraße mit seinem Pkw. Als er nach links in die Körnerstraße abbiegen wollte, übersah er einen ihm entgegen kommenden 17-jährigen Ennepetaler auf seinem Kraftrad. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge fiel der 17-Jährige auf die Fahrbahn und wurde schwer verletzt. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

