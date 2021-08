Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte sprühen Graffiti auf Bus

Herford (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Busunternehmens bemerkte am Montag (2.8.), dass Unbekannte ein Graffiti auf einen Bus gesprüht haben. Der Mann entdeckte die Beschädigung gegen 13.00 Uhr auf dem Betriebsgelände an der Goebenstraße. Der Bus ist aktuell nicht in Betrieb und stand daher auf einem nicht einsehbaren Teil des Geländes zwischen weiteren Bussen. Das Graffiti hat eine Länge von zehn Metern und ist etwa 2,5 Meter hoch. Der Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten in einem nahegelegenen Gebüsch zwei Spraydosen sicherstellen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im Bereich des Betriebshofes an der Goebenstraße den oder die bisher unbekannten Personen gesehen haben, um Mitteilung unter 05221/8880.

