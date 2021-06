Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hakenkreuze

Brilon (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen schmierten Unbekannte in der Papestraße und der Freiladestraße Hakenkreuze auf ein Schild und eine Holzfigur vor einem Kindergarten. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

