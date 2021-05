Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mädchen von Hunden gebissen

Eslohe (ots)

Am Samstagabend erlitt ein zweijähriges Mädchen in Obersalwey schwere Bissverletzungen von einem Hund. Nach den bisherigen Ermittlungen war das Kind gegen 19 Uhr unbemerkt in eine Auseinandersetzung von zwei Hunden geraten. Hierbei biss einer der Hunde das Kind. Die junge Esloherin erlitt hierbei schwere Verletzungen. Eine Rettungshubschrauber flog das Kind in ein Krankenhaus.

Die beiden Hund verblieben bei den Besitzern. Die Gemeinde Eslohe erhielt Kenntnis über den Sachverhalt.

