Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl aus Kirche und Sportanlage

Arnsberg/Sundern (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag 9 Uhr und Freitag 19 Uhr entwendeten Unbekannte eine an die Wand geschraubte Geldkassette im Eingangsbereich einer Kirche in der Straße "Vorm Lüer" in Arnsberg.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Im Zeitraum zwischen dem 21. Mai 16 Uhr und dem 28. Mai 11:30 Uhr sind Unbekannte in eine Garage einer Sportanlage in der Straße "Im Schlink" in Sundern eingebrochen. Die Täter entwendeten eine Arbeitsmaschine.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell