Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer stürzt

Schmallenberg (ots)

Am Freitag um 17:20 Uhr kam es zu einem Motorradunfall. Ein 62-jähiger Biker befuhr den Bödefelder Weg in Richtung Westernbödefeld. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab, stürzte und überschlug sich mehrmals. Der Krefelder wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

