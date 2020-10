Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.10.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ittlingen: Diebstahl im Juwelier - Zeugen gesucht

Vier Unbekannte entwendeten am Donnerstagvormittag diversen Schmuckstücke aus einem Juweliergeschäft in Ittlingen. Gegen 11 Uhr betraten zwei Frauen und zwei Männer das Geschäft in der Hauptstraße und ließen sich von einer Mitarbeiterin mehrere Halsketten aus Gold zeigen. Während des Beratungsgesprächs gelang es den Dieben unbemerkt an andere Goldketten zu kommen und diese daraufhin einzustecken. Nachdem das Quartett den Laden verlassen hatte, bemerkte die Mitarbeiterin den Diebstahl. Der Wert des entwendeten Goldschmucks wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobereich geschätzt. Die vier Personen wurden wie folgt beschrieben:

- zwei Männer und zwei Frauen - südländisches Aussehen - beide Frauen trugen Kopftücher

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder zu den Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 104-4444, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131/104-1018

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell