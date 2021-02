Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Sachschaden durch herunterfliegende Eisplatten

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (11.02.), gegen 15:10 Uhr, befuhren ein 46-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Skoda Octavia und ein 31-jähriger Mann aus Ludwigsau mit seinem Seat Ateca die Bundesstraße 62 aus Richtung Asbach kommend in Richtung Bad Hersfeld. Zwischen dem Eichhofkreisel und der Bundesautobahnbrücke verlor der 46-jährige Hersfelder während der Fahrt Eisplatten von seinem Octavia. Diese beschädigten den hinter ihm fahrenden Seat des Mannes aus Ludwigsau. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 250 Euro.

Schwerer Unfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (11.02.), gegen 11:35 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Mann aus Hildburghausen mit einem Seat Ibiza die Dudenstraße von der Breitenstraße kommend in Fahrtrichtung Bahnhof und ein 39-jähriger Mann aus Bockau mit einem Renault Trafic die Reichsstraße aus Richtung Bismarckstraße kommend. An der Lichtzeichenanlage in Höhe des Kinos zeigte die Ampel für den 39-jährigen Renaultfahrer grün und er fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Zur selben Zeit fuhr jedoch auch der 69-jährige Mann aus Hildburghausen mit seinem Seat in den Kreuzungsbereich ein, obwohl dessen Lichtzeichenanlage rot zeigte. Es kam zum Zusammenstoß. Aufgrund der ausgelösten Airbags war der Seat Ibiza nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

