POL-OH: Lastzug rutscht auf winterglatter Fahrbahn und kippt seitlich auf der A7 in den Flutgraben

Hersfeld/Rotenburg

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (11.02.) kam es gegen 5:10 Uhr auf der A7, Fulda-Kassel, Gemarkung Knüllwald, Richtung Norden, zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt herrschten - wie bereits auch in den vergangenen Tagen - winterliche Straßenverhältnisse.

Ein 42-jähriger Lastzugfahrer aus der Tschechischen Republik befuhr den rechten von drei Fahrstreifen der A7 in nördlicher Fahrtrichtung. Zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld/West und Homberg/Efze kam der Lkw-Fahrer (Lkw mit Anhänger - beladen mit Stückgut), vermutlich aufgrund der Witterung nicht angepasster Geschwindigkeit, im Kurvenbereich eines Gefällestücks ins Rutschen. Im weiteren Verlauf kam der Lastzug nach rechts von der Fahrbahn ab, drückte die angrenzende Schutzplanke nieder und rutschte in den Flutgraben. Hier kippte der Lastzug anschließend auf die rechte Fahrzeugseite und kam so seitlich liegend zum Stillstand.

Der Fahrer konnte die verunfallte Zugmaschine nicht alleine verlassen und musste durch die Feuerwehr Homberg aus der Zugmaschine befreit werden. Er wurde durch das Unfallgeschehen nicht verletzt und kam mit dem Schrecken davon. Es waren keine weiteren Fahrzeuge in den Verkehrsunfall involviert.

Aufgrund der aufwendigen Bergungs- und Abschleppmaßnahmen mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen der A7 in Fahrtrichtung Kassel für drei Stunden gesperrt werden.

Eine Runfunkwarnmeldung wurde veranlasst.

Der nachfolgende Verkehr, der über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde, staute sich zeitweise auf 10 Kilometer. Der Stau löste sich, nach Räumung der Unfallstelle und der Freigabe aller drei Fahrstreifen, anschließend zeitnah wieder auf.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 65.000 Euro geschätzt.

