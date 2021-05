Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit überschlagendem Pkw und einer verletzten Person

Arnsberg-Müschede (ots)

Am Samstag, 29.05.2021 befuhr eine 24jährige Arnsbergerin gegen 14:00 Uhr die Straße Am Langen Stück von Müschede in Richtung Wennigloh. Etwa 100 Meter vor dem Steinbruch kam sie mit ihrem Ford nach rechts von der Fahrbahn ab. In dem angrenzenden Graben überschlug sich das Fahrzeug und wurde schwer beschädigt. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. (ko)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell