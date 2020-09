Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel - PKW kommt von der Fahrbahn ab - Fahrer alkoholisiert

Freiburg (ots)

LKR Emmendingen - Riegel

Am Samstagmorgen ereignete sich um 05:16 Uhr auf der Leopoldstraße in Riegel ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw von der Fahrbahn abkam und erheblichen Sachschaden verursachte.

Ein 20 Jahre alter Pkw-Führer befuhr die Leopoldstraße von Hecklingen kommend in Richtung Riegel. In einer Linkskurve kam der Pkw zunächst nach rechts in den Grünstreifen. Im weiteren Verlauf querte der Pkw die Gegenfahrbahn und fuhr schließlich nach links in einen Schrebergarten. Nach der Kollision mit mehreren kleinen Bäumen kam das schwer beschädigte Fahrzeug zum Stillstand.

Während der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der junge Mann das Fahrzeug ohne Erlaubnis seiner Eltern in Betrieb gesetzt hatte. Er war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und ein vor Ort durchgeführter Alcomattest ergab einen Wert von 0,92Promille. Zudem versuchte der 20jährige die Fahrereigenschaft abzustreiten.

Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Das Polizeirevier Emmendingen ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Stand: 13.09.2020 12:00 Uhr

PR Emmendingen/OW FLZ/ds

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell