Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stadt Titisee-Neustadt - Mehrere Sachbeschädigungen

ZEUGENAUFRUF

Freiburg (ots)

LKR Breisgau-Hochschwarzwald - Titisee-Neustadt

Am Sonntag den 13.09.2020 kam es in den frühen Morgenstunden im Bereich der Hans-Thoma-Schule in Neustadt zu mehreren Sachbeschädigungen. Es wurden unter anderem mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Telefon 07651 - 9336-0 in Verbindung zu setzen.

Stabd: 13.09.2020 09:00 Uhr

RTN / ps FLZ / ds

