Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Jade: Unbekannter fuhr gegen Mülltonnen und flüchtet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein Pkw-Fahrer befuhr am Dienstag, den 07. April 2020, gegen 23:05 Uhr, die Kirchenstraße in Richtung Bäderstraße in Jade.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf den angrenzenden Gehweg und prallte gegen drei Abfalltonnen, die dadurch beschädigt wurden.

Anschließend flüchtete der Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Die Schäden am Pkw werden an der linken Fahrzeugfront und am linken Unterboden vermutet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-115 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen (405995).

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

