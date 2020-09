Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stadt Lörrach - Verletztes Kleinkind durch abbremsenden Bus

Freiburg (ots)

LKR Lörrach - Stadt Lörrach

Wie der Polizei erst am Samstag bekannt wurde, musste ein Linienbus am vergangenen Montag (07.09.2020) gegen ca. 13.40 Uhr am Kreisverkehr der Basler Straße / Clara-Immerwahr-Straße so stark abbremsen, dass eine im Bus stehende Mutter samt ihres vor sich stehenden Kinderwagens zu Boden stürzte. Das im Kinderwagen befindliche Kleinkind wurde hierbei am Kopf verletzt und im weiteren Verlauf bewusstlos, nachdem die ebenfalls leicht verletzte Mutter an der nächsten Haltestelle mit dem schreienden Kind ausgestiegen war. Wieso es zur folgenschweren Vollbremsung kam, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen des Vorfalls, sich beim Verkehrskommissariat Weil am Rhein, unter der Tel.: 07621 / 98000, zu melden.

Stand: 13.09.2020 08:00 Uhr

VKW / dk FLZ / ds

