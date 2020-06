Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Roller-Fahrerin schwer verletzt

Mit dem Rettungshubschrauber kam am Dienstag eine Frau nach einem Unfall bei Riedlingen in ein Krankenhaus.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war kurz vor 11.30 Uhr eine Fahrzeugkolonne von Pflummern in Richtung Riedlingen unterwegs. Die Frau fuhr mit ihrer Vespa hinter einem landwirtschaftlichen Gespann. Hinter ihr fuhren ein Quad und ein Auto. Der 66-jährige Autofahrer wollte die Fahrzeuge vor ihm überholen. Als er auf Höhe des Rollers war, zog die Frau nach links, mutmaßlich um ebenfalls zu überholen. Der VW und der Roller stießen zusammen. Die Vespa wurde abgewiesen und die Frau stürzte. Der Rettungsdienst brachte die 52-Jährige mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Verkehrspolizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Während der Unfallaufnahme war die L275 einspurig befahrbar. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 12.000 Euro. Der Roller wurde abgeschleppt. Auch die Feuerwehren aus Pflummern und Riedlingen waren im Einsatz.

