Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

SteinfurtSteinfurt (ots)

Am Donnerstag (10.12.) ist die Polizei gegen 07.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Dutumer Straße/Sprickmannstraße gerufen worden. Ein 23-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Fahrzeug auf der Dutumer Straße stadteinwärts. Als er den Kreuzungsbereich mit der Sprickmannstraße in Fahrtrichtung Bahnhof passierte, querte von rechts eine 54-jährige Fahrradfahrerin aus Rheine die Kreuzung. Der 23-jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Die 54-Jährige wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei insgesamt etwa 5.000 Euro.

