Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke-Steinbeck, Autofahrerin schwer verletzt

SteinfurtSteinfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (10.12.) hat sich eine 18-jährige Hopstenerin schwer verletzt. Die Frau war mit ihrem BMW X1 auf der Kreisstraße 17 in Richtung Steinbeck unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie ersten Ermittlungen zufolge von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und landete auf dem Dach im angrenzenden Straßengraben. Die Hopstenerin verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 20.000 Euro.

