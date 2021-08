Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeugen- Polizei stellt Verdächtigen

Kirchlengern (ots)

(jd) Als sie gestern (8.8.) gegen 3.15 Uhr lautes Knallen auf ihrem Grundstück hörte, ging eine 56-jährige Anwohnerin am Rottkamp zum Nachsehen nach draußen. Dort sah sie eine männliche Person, die aus dem Auto ihres Mannes sprang und mit einem Fahrrad Richtung der Straße An der Else flüchtete. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt einen dunklen Kapuzenpullover und eine lange Hose, die im Beinbereich reflektierte. Zudem hatte er einen Rucksack bei sich. Der 58-jährige Fahrzeughalter stellte fest, dass aus seinem Auto eine vollständige und eine halbe Stange Zigaretten sowie ein Samsung entwendet wurden. Die hinzugerufenen Beamten leiteten umgehend die Fahndung ein und fanden schon bei der Anfahrt zum Tatort eine Stange Zigaretten auf, die mutmaßlich aus dem Mercedes des Geschädigten stammen. Bei einer anschließenden Ortung des Tablets, führten die Hinweise in den Bereich des Bünder Feldwegs. Im dortigen Bereich bemerkten die Beamten einen Mann, auf den die vorherige Beschreibung passte. Dieser befand sich auf einem Fahrrad in Richtung Kirchlengern. Der 35-jährige Mann aus Kirchlengern trug eine Arbeitshose mit Reflektoren an den Beinen. Eine Durchsuchung des Mannes und der näheren Umgebung nach den entwendeten Gegenständen verlief bislang jedoch negativ. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

