Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Provida-Kontrollen auf den Autobahnen

Ludwigshafen - Ruchheim (ots)

Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim führten gestern in der Zeit von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr, Provida-Kontrollen auf unseren Autobahnen durch. Fünf Autofahrer wurden dabei gefilmt, wie sie die absolute Höchstgeschwindigkeit überschritten. Spitzenreiter war eine Porsche-Fahrerin, diese war auf der A650 im 90km/h Bereich mit einer Geschwindigkeit von 158km/h unterwegs. Die Missachtung des Überholverbots wurde zwei Mal festgestellt und videografiert. Drei Fahrer wurden dabei festgestellt, wie diese missbräuchlich während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten. Bei vier weiteren Autofahrern wurden Tuningverstöße festgestellt. Diese hatten technische Veränderungen an ihren Autos vorgenommen, ohne dass eine allgemeine Betriebserlaubnis vorlag oder eine Einzelabnahme durch eine technische Prüfstelle erfolgt war. An einem Opel Omega waren über den Heckleuchten Nylonstrümpfe übergezogen, rundum das Fahrzeug war ein reflektierendes Band verklebt und an der Front ein Racinggrill angebracht. Bei einem BMW waren sogenannte AngelEyes verbaut. Bei zwei weiteren BMW war in einem Fall ein Heckspoiler angebracht und in anderen Fall die Rückleuten umgebaut.

Zwei Autos wurden festgestellt, deren Termin zur Hauptuntersuchung (TÜV) überschritten war.

Gegen die Verkehrsteilnehmer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Kontrollaufforderungen zum Nachweis der Beseitigung von Mängeln ausgehändigt. Wenn die Beseitigung der Mängel nicht fristgerecht nachgewiesen wird, erfolgt eine Information an die Zulassungsstellen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell