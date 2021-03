Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrerin (31) mit Laserpointer geblendet: Polizei sucht Zeugen!

Witten (ots)

Am vergangenen Donnerstagabend kam es in Witten-Annen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach bisherigem Stand war eine 31-jährige Frau aus Witten am 18. März gegen 19.15 Uhr mit ihrem Pkw auf der Arndtstraße unterwegs. Als sie links auf die Westfeldstraße Richtung Otto-Laue-Straße einbog, wurde die Wittenerin durch einen grünen Laserpointer geblendet. Die 31-Jährige musste ihren Wagen abbremsen und die Fahrt kurzfristig unterbrechen. Sie blieb glücklicherweise unverletzt.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-5206 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -3821).

