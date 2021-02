Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Radfahrer mit über 3,2 Promille kontrolliert

Bredstedt (ots)

Am Mittwochnachmittag (10.02.21), gegen 16 Uhr, machte eine Autofahrerin in Bredstedt eine entgegenkommende Streifenwagenbesatzung durch Lichthupe auf sich aufmerksam. Sie gab an, dass in der Osterstraße ein Radfahrer in starken Schlangenlinien unterwegs sei. Tatsächlich kam den Beamten kurz darauf dieser Radfahrer in der Osterstraße entgegen. Er nutzte die komplette Fahrbahnbreite für seine kurvenreiche Fahrt. Der 47-Jährige wurde gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,2 Promille. Die Beamten brachten den Mann und sein Fahrrad nach Hause. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell