Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Gefälschter Führerschein? 40-jähriger Autofahrer unter Einfluss von Alkohol und vermutlich auch Drogen unterwegs

Friedrichstadt (ots)

Donnerstagmorgen (11.02.21), um 10:30 Uhr, wurde in Friedrichstadt ein 40-jähriger Autofahrer von einer Streife des Fachdienstes Husum kontrolliert. Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Weiterhin wurde eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Einen Urintest verweigerte der Mann, so dass eine Blutprobe angeordnet werden musste. Im Fahrzeug fanden die Beamten, welche von zwei Kollegen des Zolls unterstützt wurden, einen Elektroschocker (als Taschenlampe getarnt) und einen Schlagstock. Beide verbotenen Gegenstände wurden beschlagnahmt. Außerdem besteht der konkrete Verdacht, dass es sich bei dem mitgeführten Führerschein eines anderen EU-Staates um eine Totalfälschung handelt. Dieser wurde sichergestellt und wird zur Überprüfung an das Landeskriminalamt geschickt. Den Fahrer erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen und eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.

