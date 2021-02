Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kreis SL-FL: vier Blutproben in 90 Minuten

Kreis SL-FL (ots)

Die Streifen des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres aus Schleswig haben heute Vormittag (10.02.21) innerhalb von 90 Minuten vier Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren sind.

Um 09:15 Uhr wurde ein 24-jähriger Autofahrer in Tarp kontrolliert, der den Beamten bereits bekannt war. Um 09:20 Uhr hielt eine weitere Streife in Lürschau einen 19-Jährigen an. Dieser stand unter dem Einfluss von THC. Um 10:30 Uhr fiel ein 57-Jähriger in Eggebek auf, dessen Drogenvortest positiv war. Um 10:42 Uhr wurde ein 31-jähriger Fahrer eines (versicherungspflichtigen) E-Bikes in Schleswig kontrolliert. Auch er fuhr unter dem Einfluss von Drogen.

Allen Vieren wurde eine Blutprobe entnommen.

