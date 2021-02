Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Achtung! Aktuell Trickdieb unterwegs!

Flensburg (ots)

Soeben (10.02.21) zwischen 12.00 Uhr und 13.50 Uhr wurden der Polizei aus einem Büro in der Mürwiker Straße und einem Büro am Hafendamm Trickdiebstähle mitgeteilt. Ein Mann betrat mit Zeitschriften in der Hand die Büroräume, lenkte die dort arbeitenden Mitrarbeiterinnen ab und stahl in einem Fall ein Handy in dem anderen Fall ein Portemonaie.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Ca. 170 cm groß, ca. 30-35 Jahre alt, kurzes dunkles Haar, schwarze Jacke, Mundschutz. Der Mann sprach nur gebrochen Deutsch.

Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte unter dem Polizeiruf 110. Bitte seien Sie aufmerksam und informieren Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

