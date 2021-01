Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Feuerwehreinsatz auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Benzstraße in Renningen kam es am Mittwoch gegen 13.20 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Mercedes hatte vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu rauchen begonnen. Die Freiwillige Feuerwehr Renningen rückte mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften aus. Ein offenes Feuer war nicht entstanden. Wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell