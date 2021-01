Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg Holzgerlingen: Fußgänger stirbt nach Sturz auf Eisglätte

Ludwigsburg (ots)

Ein 58 Jahre alter Mann, der am Dienstag gegen 06.25 Uhr zu Fuß im Bereich der Böblinger Straße in Holzgerlingen unterwegs war und vermutlich auf Eisglätte ausrutschte, zog sich beim Sturz so schwere Verletzungen zu, dass er wenig später im Krankenhaus starb. Der Gestürzte war von einem Passanten kurz vor dem Bahnhof "Hülben" auf Höhe eines Parkplatzes aufgefunden worden. Der Passant alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Nach einer ersten vom Notarzt durchgeführten Reanimation wurde der 58-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, wo er verstarb. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an. Es wurde eine Obduktion beantragt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

