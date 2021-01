Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Unfall auf dem Zebrastreifen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 06.55 Uhr in der Leonberger Straße in Rutesheim zu einem Unfall, bei dem ein 63-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Der Mann wollte den Fußgängerüberweg kurz vor der Flachter Straße überqueren. Ein 56 Jahre alter Toyota-Fahrer übersah den Mann, vermutlich aufgrund eines entgegenkommenden Busses. Er touchierte den Fußgänger, der vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07152/605-0 beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

