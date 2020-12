Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn (28.12.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und Sachschaden von rund 3.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Montag gegen 7 Uhr an der Kreuzung Goldenbühlstraße / Vockenhauser Straße ereignet hat. Eine 42-jährige Opel-Fahrerin bog von der Goldenbühlstraße in die Vockenhauser Straße ab. Auf der schneebedeckten Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam geradeaus von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Betonpfeiler. Mit dem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Opel, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell