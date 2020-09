Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Koblenz 2 - Verkehrsunfallflucht in Koblenz Metternich

Koblenz (ots)

Am Donnerstagabend gegen 23 Uhr kam es zu einem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle in der Raiffeisenstraße in Koblenz-Metternich. Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am dortigen Straßenrand. Am folgenden Morgen fand er einen Zettel am Fahrzeug vor, auf welchem er durch einen namentlich unbekannten Zeugen darauf aufmerksam gemacht wurde, dass sein PKW am Vorabend gegen 23 Uhr durch einen Linienbus beschädigt worden sei. Bei einer nachfolgenden Prüfung stellte der Geschädigte einen Schaden im Bereich der Fahrerseite fest. Die Ermittlungen bezüglich des verursachenden Linienbusses dauern an. Zeugen des Vorfalles, insbesondere der o.g. Hinweisgeber, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter Tel.: 0261/103-2911 in Verbindung zu setzen.

