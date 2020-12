Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall wegen nicht angepasster Geschwindigkeit (27.12.2020)

L 214 / BlumbergL 214 / Blumberg (ots)

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Sonntag gegen 15 Uhr eine 28-jährige Autofahrerin auf der L 214 von der Fahrbahn abgekommen und hat sich hierbei leicht verletzt. Die Frau fuhr die Landesstraße von Blumberg kommend in Richtung Epfenhofen. Als sie in einer Kurve auf die Gegenfahrspur geriet, lenkte sie auf die rechte Spur zurück und verlor hierbei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Anschließend kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Abwasserkanal. Im Bereich der Einfahrt nach Epfendorf wurde die Straße mit Kühlflüssigkeit verunreinigt. Zur Absicherung und Reinigung der Straße rückte die Freiwillige Feuerwehr Blumberg mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften an. Der nicht mehr fahrbereite VW musste abgeschleppt werden.

