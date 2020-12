Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer unter Drogeneinwirkung (27.12.2020)

Triberg im SchwarzwaldTriberg im Schwarzwald (ots)

Unter Drogeneinfluss stand ein 21-jähriger Autofahrer, der am Sonntag gegen 2 Uhr in der Hauptstraße von der Polizei kontrolliert worden ist. Die Beamten führten bei dem jungen Autofahrer einen Drogentest durch, da gerötete Bindehäute, lichtstarre Pupillen und ein leichtes Lidflattern auf einen kürzlich zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Nachdem der Test positiv auf THC verlief, brachten ihn die Polizisten in ein Krankenhaus um die Entnahme einer Blutprobe zu veranlassen. Anschließend konnte noch festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Nun muss er sich nicht nur wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

