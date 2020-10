Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ein Sammelsurium an Verstößen

Zweibrücken (ots)

Zeit: 13.10.2020, 20:25 Uhr Ort: Zweibrücken, Friedrich-Ebert-Straße SV: Mit einer ganzen Reihe von Vorwürfen sieht sich ein amtsbekannter 30-jähriger Autofahrer konfrontiert, der von einer Funkstreifenbesatzung angehalten wurde. Das erste, was die Beamten bemerkten, war ein griffbereites Einhandmesser in der Ablage der Fahrertür, das sie sicherstellten, da das Führen eines solchen Messers eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz darstellt. Doch damit nicht genug: Der amtsbekannte Betäubungsmittelkonsument stand merklich unter dem Einfluss von Rauschmitteln. Den Eindruck der Beamten bestätigte ein Drogenschnelltest, der positiv auf Kokain und Opiate reagierte. Dies führte zur Entnahme einer Blutprobe und einer weiteren Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Führens eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmitteleinfluss. Wegen dieses Verstoßes erwartet den Mann eine Geldbuße von 500 EUR. Als weitere Folge der Drogenfahrt muss der Mann nicht - wie in solchen Fällen üblich - seinen Führerschein für einen Monat in amtliche Verwahrung geben, denn er ist überhaupt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dieser Umstand zieht nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis nach sich. Der vom 30-Jährigen gesteuerte Wagen ist weder zugelassen noch versichert, so dass die Strafanzeige um den Tatbestand des Fahrens ohne Versicherungsschutz erweitert wurde. Da zudem falsche Kennzeichen an dem Wagen angebracht waren, wurde der 30-Jährige auch noch wegen Urkundenfälschung beanzeigt. Der Pkw, ein 23 Jahre alter Renault Megane, wurde im Auftrag der Polizei durch ein Abschleppunternehmen sichergestellt, da noch nicht geklärt werden konnte, wem er gehört. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell