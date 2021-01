Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vorläufige Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers

Ein 22-Jähriger konnte bei einem mutmaßlichen Einbruchsversuch am frühen Dienstagmorgen in der Karlsruher Südstadt vorläufig festgenommen werden.

Ein Zeuge meldete in der Nacht zum Dienstag gegen Mitternacht eine verdächtige Person, die sich offenbar an der Seitentür einer Schule in der Hedwig-Kettler-Straße zu schaffen machte. Beim Eintreffen der Polizei versuchte der 22-jährige Tatverdächtige auf Inlineskatern zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß konnte er jedoch von hinzugerufenen Beamten des Objektschutzes zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde bei dem 22-Jährigen Cannabis aufgefunden. Weitere Ermittlungen dauern an.

