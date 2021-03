Polizei Bochum

POL-BO: Aktionstag in Bochum: Polizei wirbt für ein gefahrloses Miteinander im Straßenverkehr

Bochum (ots)

Ablenkung im Straßenverkehr, Dooring-Unfälle (Zusammenstöße mit geöffneten Türen) und die unterschiedlichen Formen der Radwege - mit diesen und vielen anderen Themen rund um das Zweirad informiert die Polizei Bochum am kommenden Mittwoch, 24. März, bei einem Schwerpunkteinsatz in der Bochumer Innenstadt.

Dass immer mehr Menschen auf Fahrrad und Pedelec umsatteln, ist eine äußerst erfreuliche Entwicklung - doch sie birgt auch neue Gefahren in Form von steigenden Unfallzahlen. Denn viele nutzen die modernen Zweiräder, ohne zu wissen, wie sie richtig bedient werden. Mit einer Vielzahl präventiver und repressiver Maßnahmen tritt das Polizeipräsidium Bochum dafür ein, falsches Verhalten von und gegenüber Fahrrad- und Pedelec-Fahrenden zu verhindern und die Zahl der Unfälle nachhaltig zu reduzieren - so auch am kommenden Mittwoch.

Deshalb wirbt die Polizei für ein gefahrloses Miteinander im Straßenverkehr. "Jede und jeder einzelne muss aufmerksam und achtsam fahren, um sich und andere zu schützen und nicht zu gefährden - vor allem auch schwächere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer", appelliert Eva Waga-Paluch, stellvertretende Leiterin der Verkehrsunfallprävention. "Denn, wenn wir uns alle an die Regeln des Straßenverkehrs halten und aufeinander achten, dann unternehmen wir aktiv etwas dafür, Unfälle zu verhindern - gemeinsam schaffen wir das".

Die Expertinnen und Experten der Verkehrsunfallprävention werden von 8 bis 14 Uhr an ihrem Informationsstand an der Viktoriastraße/Höhe Musikforum für Fragen und Anregungen zur Verfügung stehen und allgemeine Sicherheitstipps im Straßenverkehr geben.

Zeitgleich kontrolliert die Polizei im gesamten Stadtgebiet den Verkehr und ahndet konsequent Fehlverhalten von und gegenüber Rad-, Pedelec- und E-Scooter-Fahrenden.

Am Aktionstag steht Polizeihauptkommissarin Eva Waga-Paluch (0174-6807138) für Medienvertreterinnen und Medienvertretern zur Verfügung.

