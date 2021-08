Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Seitenscheibe eingeschlagen- Täter nehmen Bargeld mit

Bünde (ots)

(sls) Am Montagmorgen (9.8.) meldete sich der Nutzer eines weißen Citröen Jumper bei Polizei und gab an, dass das Fahrzeug durch Unbekannte beschädigt wurde. Der Citröen wurde zunächst am Sonntagabend in einer Nebenstraße des Hengistweg abgestellt, bevor es umgefahren wurde und letztendlich gegen 20.00 Uhr vor der Zufahrt zum Haus Nr 18 geparkt wurde. Am Montagmorgen stellte der Nutzer dann fest, dass die vordere rechte Fensterscheibe des Beifahrers eingeschlagen wurde. Einige Glasscherben befanden sich noch im Innenraum. Das Fahrzeug wurde durch die unbekannten Täter augenscheinlich komplett durchsucht und Bargeld in höherer dreistelliger Summe aus einer Ablagefläche mitgenommen. Anschließend flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugen, denen in der Nacht zu Montag verdächtige Personen im Bereich des Hengistweg aufgefallen sind und Angaben zu diesen machen können. Bitte setzen Sie sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung.

